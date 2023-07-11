أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال بخصوص مدى تأثير المعاصي على صحة الحج بعد أدائه.

وتوجه أحد الأشخاص بسؤال مفاده: “هل فعل المعصية بعد أداء فريضة الحج تؤثر على صحته”، ليرد السليمان بأن المعاصي لا تؤثر على الفروض سواء الحج أو الصوم أو الصلاة.

وقال السليمان: “المعاصي لا تؤثر على فريضة الحج بعد تأديته بكافة أركانه لكن الواجب عليه التوبة”.

واستشهد بقول الله تعالى: “قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم”.