أجاب الشيخ عبدالسلام السليمان على سؤال بخصوص مدى تأثير المعاصي على صحة الحج بعد أدائه.
وتوجه أحد الأشخاص بسؤال مفاده: “هل فعل المعصية بعد أداء فريضة الحج تؤثر على صحته”، ليرد السليمان بأن المعاصي لا تؤثر على الفروض سواء الحج أو الصوم أو الصلاة.
وقال السليمان: “المعاصي لا تؤثر على فريضة الحج بعد تأديته بكافة أركانه لكن الواجب عليه التوبة”.
واستشهد بقول الله تعالى: “قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم”.
#فتاوى | هل فعل المعصية بعد أداء فريضة الحج تؤثر على صحته؟
الشيخ عبدالسلام السليمان يوضح ذلك. pic.twitter.com/ZoYj3xeSsX
— فتاوى (@Fatawa_sa) July 11, 2023
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