اعتذرت نغم شقيقة مروة راتب إلى جميع أبناء دولة الإمارات العربية عن الفيديو الذي نشرته شقيقتها على حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي وأثار ضجة وغضب كبير.

وقالت نغم إنها تقدم الاعتذار نيابة عن شقيقتها مروة، مشيرة بأن شقيقتها لم تقصد إهانة الرجال وفئة العمالة المساعدة، بل كانت تحاول تشجيع المرأة على العمل والاعتماد على نفسها، ولكن خانها التعبير.

وكانت محكمة جنايات أبوظبي حكمت بالسجن 5سنوات وغرامة 500 ألف درهم على مؤثرة إجتماعية بتهمة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية، وكانت قد قامت بنشر الفيديو على حسابها الشخصي علي مواقع التواصل الاجتماعي مسيئة فيه إلى الرجال وإلي فئة العمالة المساعدة، وهو الأمر المنافي للآداب والأخلاقيات العامة.

كما باشرت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة إثر انتشار الفيديو انتشار واسع على منصات التواصل، وحكمت المحكمة بإبعاد المتهمة عن الدولة عقب تنفيذ الحكم، ومصادرة هاتفها المحمول، وحرمانها من استخدام أي شبكة معلوماتية، وغلق حساباتها وحذف الفيديو.