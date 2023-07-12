نفى مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، اعتدائه على زوجته ريم طارق،عبر حسابه بموقع فيس بوك

وقال حسن شاكوش في فيديو لايف : الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة،و لا تربيتي ولا بيئتي ولاعيشتي ولا أهلي ربوني على كده لكنهم ربوني أني احترم بنات الناس وعمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، لكن في ناس عاوزة تشهر بيا.

وتابع: ربنا مش على كيف حد، واللي بيكبر ويخلي الواحد له قيمة ربنا وإحنا لما نتزنق بنقول يا رب مش يا عبد، ومش هينفع اتكلم كتير علشان الجامع جمب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام.

يذكر أن حسن شاكوش وزوجته ريم طارق غادرا ديوان قسم شرطة أكتوبر أول بعد اتهام زوجته له بالسب والتهديد أثناء تنفيذ قرار التمكين من فيلته في كومبوند شهير بأكتوبر.