نمط التفكير ليس عادة إنسانية فقط، بل أن القردة أيضا قادرة على تعلم القواعد، حيث أن درجة تشابهها في التفكير مع الإنسان أكبر مما هو متوقع.

والقرود من الحيوانات المزعجة ولكنها تشعر بالحب والعاطفة تجاه الأشخاص الذين يعتنون بها، ويبرهن لنا ذلك مواقفهم الدائمة مع الإنسان حيث أنها دائمًا ما تظهر وكأنها صديقه له، علاوة على ردود أفعالها الغاضبة أحيانًا .

وظهر قرد في موقف إنساني نبيل مثلما يظهر الإنسان دائمًا، وهو يذهب مع صديقه للطبيب، وعندما شعر القرد بتعب صديقه وتأثره طلب منه من خلال إشارات يديه في مشهد تقشعر له الأبدان أن يغفوا على قدميه.

القرد الذي تحلى بالإنسانية جاء وهو يقوم بمحاولة تخفيف الألم والتعب عن صديقه الذي استراح على قدميه بيديه؛ ظنًا منه أنه يداويه بذلك .