بدأ مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، التدريب الجدي مع اثنين من أبطال UFC استعداداً لمعركة محتملة مع مالك منصة تويتر إيلون ماسك

و نشر نجم الفنون القتالية المختلطة إسرائيل أديسانيا، صورًا له عبر حسابه على “تويتر” رفقة مارك زوكربيرج، و الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي، معلقاً :” هذا عمل جاد!”

وفي وقت سابق دعا إيلون ماسك، وزوكربيرج لنزال في القفص لمباراة من نوعية “MMA” ، حيث قال ماسك عبر تويتر ، إنه سيكون “على استعداد لخوض نزال في القفص” مع زوكربيرج الذي ردَّ عبر خاصية الإستوري على إنستجرام: “أرسل لي الموقع”.