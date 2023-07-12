شهد اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل المدرج الغربي لمطار نجران بعد أكثر من 5 سنوات.

وسيقضي ذلك على عدم رجوع الطائرات أثناء الرياح الخلفية، وسيزيد من إقبال المشغلين خصوصا الرحلات الدولية.