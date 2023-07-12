شهد اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل المدرج الغربي لمطار نجران بعد أكثر من 5 سنوات.
وسيقضي ذلك على عدم رجوع الطائرات أثناء الرياح الخلفية، وسيزيد من إقبال المشغلين خصوصا الرحلات الدولية.
شهد اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل المدرج الغربي لمطار نجران بعد أكثر من 5 سنوات.
وسيقضي ذلك على عدم رجوع الطائرات أثناء الرياح الخلفية، وسيزيد من إقبال المشغلين خصوصا الرحلات الدولية.
قريبا سيرحل العمال الهنود هم والباكستانيين والبنقاليه وتخف زحمتهم وعدوانهم علينا ورفعهم للأسعار العشوائي ونقل ثقافتهم لنا ويحل محلهم عمال شرق آسيا واليابان والصين ذكور وإناث المعروفين بأن ليس لديهم مفهوم الوكلاء ولا يدعمون الإرهاب ولا يؤيدونه ولا يسرقون الأموال ويرفعون الأسعار