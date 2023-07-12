قام أحد زعماء سكان أمريكا الأصليين في 5 أكتوبر عام 1813 بإلقاء لعنة على الرؤساء الأمريكيين وهو يحتضر.

وأشار إلى أن الموت سيلاحقهم جيلا بعد آخر بفاصل 20 عاما.

وتعتبر تفاصيل تلك اللعنة الشهيرة باسم صاحبها “تيكومسيه”، وهو زعيم قبيلة “شوني”، بأن تلك اللعنة خرجت من فمه وهو على فراش الموت ضد رؤساء الولايات المتحدة.

وأشار إلى أنه أطلق تلك اللعنة نتيجة ما لحق بالسكان الأمريكيين الأصليين من ويلات وتهجير ومذابح وانتهاكات حتى للاتفاقات الرسمية التي وقعت بين الجانبين.

كما تنبأ “تيكومسيه” في لعنته بأن كل رئيس أمريكي يتم انتخابه بفاصل 20 عاما سيموت أو يقتل قبل فترة نهاية ولايته الرئاسية.