علقت صحيفة نيجيرية على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بإيقاف نادي النصر عن تسجيل أي لاعب محلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب مستحقات نادي ليستر الإنجليزي من صفقة أحمد موسى.

وذكرت صحيفة “dailypost” النيجيرية: “فريق النصر الذي يلعب بين صفوفه رونالدو ممنوع من تسجيل لاعبيه هذا الصيف بقرار من الفيفا؛ بسبب عدم دفع مستحقات متأخرة لنادي ليستر سيتي من صفقة النيجيري أحمد موسى”.

وكانت تقارير أكدت أن “فيفا”، أرسل خطابا رسميا إلى النصر من أجل إبلاغه بإيقافه عن تسجيل أي لاعب محل لحين سداد مستحقات ليستر سيتي عن صفقة ضم النيجيري أحمد موسى بقيمة مليوني ريال.