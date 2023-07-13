صرحت الفنانة السورية نسرين طافش، بانفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي، وأكدت أن الانفصال تم بشكل رسمي وودي بينهما.

وأضافت أنها تكن له كامل الاحترام والتقدير، وطالبت من جمهورها أن يحترم خصوصيتها، وذلك عن طريق منشور لها علي حسابها علي موقع انستجرام.

وأكد أيضا الدكتور شريف شرقاوي انفصالهما، وأوضح أنه يحترمها وأن عدم الاتفاق هو أمر طبيعي بين البشر، وأضاف أن الانفصال تم بسلام وهدوء.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولي للثنائي اعلان انفصالهما، ولكن تم الانفصال من قبل في سبتمبر الماضي، ولم يصرح أحد منهما عن أسباب الانفصال.

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