أرسلت السفارة السعودية في روما تنبيه إلى جميع المواطنين الموجودين في إيطاليا بوجود إضراب عام لمعظم وسائل النقل اليوم.

وأشارات السفارة أن الإضراب يشمل القطارات بين المدن والحافلات داخلها، ابتدا من اليوم الخميس 13 يوليو 2023 من الساعة 3 فجراً وحتى الساعة 3 عصرا من نفس اليوم.

يذكر أن بيانات التواصل مع السفارة السعودية في إيطاليا هي: هاتف (06844851-0039)، فاكس (068848932-0039)، (068557633-0039)، رقم شؤون السعوديين «للطوارئ فقط» (3280432606-0039) البريد الإلكتروني للسفارة [email protected]