هناك الكثير من الأطعمة النباتية التي تحتوي على بروتين أكثر من البيض، فتناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية طريقة رائعة للحصول على جرعتك اليومية من البروتين بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين سي. وفيتامين ك والمغنيسيوم.

1. الفستق

الفستق ليس فقط لذيذًا ، ولكنه غني أيضًا بالبروتين النباتي ، بمعدل أكبر لكل جرام من العديد من المكسرات الأخرى.

يمكنك الحصول على ما يقرب من 10 جرامات من البروتين في حصة 1.76 أونصة (حوالي 1/3 كوب من الفستق). لا تزال الحصة النموذجية 1 أونصة (حوالي 1/4 كوب) توفر 6 جرامات من البروتين النباتي.

2. دقيق الشوفان

الشوفان المغذي غني بالبروتينات النباتية والألياف والمغنيسيوم والزنك. فقط 1.76 أوقية من الشوفان النيء ، أو حوالي 1/3 كوب ، تحتوي على 8.5 جرام من البروتين. بالإضافة إلى محتواه الصلب من البروتين ، تم ربط الشوفان بالسيطرة على ارتفاع السكر في الدم ، وخفض نسبة الدهون في الدم ، وتقليل الوزن.

3. الترمس

الترمس هو بقول من نفس عائلة الفول السوداني. تحتوي هذه البقوليات كثيفة المغذيات على 7.8 جرام من البروتين النباتي لكل وجبة 1.76 أونصة (أو حوالي 1/3 كوب مطبوخ) ، وما يقرب من 13 جرامًا لكل نصف كوب.

بالإضافة إلى توفير كميات معتدلة من البروتين النباتي ، تم ربط الاستهلاك المنتظم للترمس بخفض ضغط الدم ، وتحسين حساسية الأنسولين ، والتغيرات الإيجابية للبكتيريا المفيدة في الأمعاء.

4. بذور اليقطين

بذور اليقطين لذيذة تمامًا مثل اللب الحلو ، مما يجعلها طبقًا جانبيًا محمصًا رائعًا. تحصل هذه الجوائز الصغيرة على قرمشة لذيذة عند خبزها. يمكنك الحصول على أكثر من 15 جرامًا من البروتين من ما يعادل 1.76 أوقية (حوالي 7 ملاعق كبيرة) من البيض. الحصة النموذجية 1 أونصة ، أو أقل بقليل من 4 ملاعق كبيرة ، لا تزال توفر 8.5 جرام من البروتين النباتي.

ضع بذور اليقطين في محضر الطعام مع بعض الكزبرة وزيت الزيتون والملح والفلفل لصنع أنواع مختلفة من البيستو.

5. زبدة الفول السوداني

الآن لزبدة الفول السوداني المفضلة لدي ، وهي زبدة فول سوداني جيدة. تحتوي زبدة الفول السوداني على بروتين أكثر من البيض ، حيث توفر 1.76 أونصة تقريبًا 13 جرامًا من البروتين ، مقارنةً بملعقتين كبيرتين موصى بهما مقابل 7 جرام. بروتين نباتي.