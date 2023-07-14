يعتزم برنامج الاستقطابات الإعلان خلال الأسبوع المقبل، عن 10 تعاقدات نوعية للأندية السعودية الـ18.

وأكدت مصادر أن البرنامج لن يكون مخصصاً لأندية الصندوق، بل ستدخل فيها الأندية الـ14 الأخرى الحاضرة في «دوري المحترفين».

وأشارت المصادر إلى أن النيجيري مايكل إمينالو، سيتولى إدارة «برنامج استقطابات النجوم النخبة»، والذي يديره مؤقتاً سعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي للرابطة.

ووفق المصادر نفسها، فإن المدير الجديد، الذي كان له صولات وجولات في «البريمرليغ» مع ناديه «تشيلسي»، سيكون مسؤولاً عن إدارة الصفقات الأجنبية، وذلك وفق معايير خاصة تسير عليها الرابطة، من بينها أن يكون الاختيار لأفضل 150 لاعباً أجنبياً على مستوى العالم، على أن يتم رفض أي لاعبين مستهدَفين من خارج هذا التصنيف.