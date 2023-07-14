عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم من المواقع الإلكترونية الهامة أصبحت كثيرة، لذلك بدأ الشباب يتوجهون إلى التساؤل عن كيفية تفادى عمليات الاحتيال وحماية حساباتهم.

وقال أحد الشباب أنه تعرض لعملية نصب عندما قرر تمويل عمله عبر الواتساب، وفوجئ بطلب من الطرف الآخر بإرسال رمز الواتساب، حتى تمكن من سرقة المال الخاص به، وفقاً لما ذكره في تقرير باسل ممدوح على قناة MBC.

وقدم عادل الغامدي باحث في تقنية المعلومات والنظم الأمنية عدة نصائح لتفادى عمليات النصب والاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأهمها تجنب إفشاء المعلومات الشخصية لأي مواطن غريب.

وأضاف الغامدي بضرورة استخدام التطبيق الرسمي للمنشأة وتجنب الاعتماد على أي موقع إلكتروني، كما لابد من التأكد من توثيق منشأة المتحدث، والتواصل مع الشركات بشكل مباشر للتأكد من هويته.