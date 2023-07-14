قرر «الاتحاد الآيرلندي لكرة القدم» إلغاء مباراة «منتخب السيدات» الودية أمام كولومبيا، بعد 20 دقيقة فقط من انطلاقها.

وتعتبر مباراة منتخب السيدات أقيمت دون حضور جماهيري؛ وذلك بسبب ما وصفه بالأداء البدني المفرط.

وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن القرار جرى اتخاذه عقب عدة تدخلات عنيفة في المباراة التي أقيمت في ملعب «ميكين بارك» في بريزبين الأسترالية.

كما تبين تعرّض دينيس أوسوليفان، لاعبة وسط «المنتخب الآيرلندي»، لإصابة قوية جرى نقلها إلى المستشفى على أثرها، من أجل الخضوع لفحوصات بعد تعرضها لإصابة في الساق.

وذكر «الاتحاد الآيرلندي»، في بيان له: «المباراة التي أقيمت دون حضور جماهيري بين (منتخب آيرلندا للسيدات) ونظيره الكولومبي، اليوم الجمعة، انتهت بعد 20 دقيقة من بدايتها».