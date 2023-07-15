من منا لم يسمع عن بمبة كشر، راقصة الملوك، والتي جسدت دورها الفنانة المصرية نادية الجندي عام 1974 بأول بطولة سينمائية لها بفيلم بمبة كشر والذي حققت من خلاله انتشار كبير .

وتعتبر كشر من أشهر الراقصات المصريات، وكان والدها يمدحها وهي ترقص قائلا: “بمبة كشر يالوز مقشر”، ولقبت براقصة الملوك، كما تزوجت من أحد التجار الأثرياء.

واهدي التاجر في ذلك الوقت لها حنطور من أوروبا مكتوب عليه اسمها، ثم بعد ذلك تزوجت من أغني أغنياء الصعيد والذي أهداها 60 فدان مهرا.

ويذكر أن كشر ولدت في عام 1860م لواحدة من أشهر عائلات مصر في ذلك الوقت، فكان جدها لأبيها السلطان مصطفى كشر أحد أعيان مصر في القرن الثامن عشر، ووالدها القارئ للقرآن الكريم الشيخ أحمد مصطفى كشر.