ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطنين من الجنسية الأردنية؛ لاتخاذهما مركبتهما وشقة سكنية وكرًا لترويج مادة الكوكايين المخدِّر،ومادة الحشيش المخدِّر، ومادة الميثامفيتامين المخدِّر (الشبو).

كما ضُبطت بحوزتهما أسلحة نارية ومبالغ مالية؛ وذلك استمرارًا لجهود رجال الأمن في الحملة الأمنية الميدانية لمكافحة المخدرات،حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected] وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.