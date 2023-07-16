قررت السلطات الأمنية فى الأردن حبس رجلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، فى قضية قتله طفلته بـ25 طعنة، وكان الرجل أقدم على قتل طفلته البالغة من العمر 15 عاما طعنا فى منطقة كفر راكب شمالى المملكة، بسبب استخدامها للهاتف المحمول، وفق لما ذكر المحققون.

ووفقا لما ذكره مصدر قضائي مطلع على القضية، فإن الطفلة كانت فى زيارة عائلية إلى منزل جدتها، وعند عودتها للمنزل نشب خلاف مع والدها الذى طعنها مرارا مما أدى إلى وفاتها على الفور.

وألقى الأمن العام القبض على الأب، الذي فاجأ المحققين عندما أخبرهم أنه قتل طفلته “لأنها كانت تستخدم هاتفه المحمول من دون علمه”.

وأوضح مصدر طبي أن الضحية أصيبت بأكثر من 25 طعنة فى مناطق مختلفة من جسمها، منها صدرها وبطنها وظهرها وساقيها.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن عامر السرطاوي، قال فى وقت سابق، إن “بلاغا ورد إلى مديرية شرطة غرب إربد بقيام شخص بطعن ابنته بواسطة أداة حادة (سكين) داخل منزل، وما لبثت أن فارقت الحياة”.