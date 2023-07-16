أثارت قضية “حفل الشياطين” للأمريكي ترافيس سكوت والمزمع إقامته أمام الأهرامات بمصر، جدلًا واسعًا وآخرها مطلب بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات عن حضارة الفراعنة في الحفل.

وتقدّم المحامي عمرو عبد السلام بإنذار إلى وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني يطالبها بوضع تلك الفقرات خلال فعاليات الحفل، كما أنذر المحامي عبد السلام أيضا نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل.

وقال المحامي في إنذاره لوزيرة الثقافة، أنه “يجب فرض ثقافتنا على الحفل من خلال صدور قرار وزارة الثقافة بإذاعة فقرة من القرآن والترانيم المسيحية وعرض مسرحي قصير يتضمن بوسترات تتحدث عن مصر وحضاراتها والترويج للسياحة في مصر، واتخاذ اللازم قانونا نحو تفعيل هذا القرار”.

وتم تحديد موعد حفل مغني الراب الأمريكي سكوت يوم 28 يوليو الجاري تحت سفح الأهرامات، وتتردد الأنباء عن وجود طقوس شيطانية وماسونية في حفلاته، ما يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلا عن دعمه لحركة “الأفروسنتريك” المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين، وتنسبه للحضارات الزنجية.