أودت كورونا القطط بحياة ما يقرب من 300 الف قط في قبرص، لتتحول جزيرة القطط إلي جزيرة القطط النافقة.

وكورونا القطط مرض معدي بين القطط وبعضها، وتظهر أعراض المرض من خلال انتفاخ البطن والإسهال والحمي.

وقالت البىوفيسور دانييل جون مون خبيرة في طب القطط: أننا أمام سلالة من المرض أكثر فتكا، ولم نشاهد في شراستها.

وحسب باحثين فإن كورونا القطط موجودة في لبنان وتركيا، وأثارت حالة من الذعر والخوف من انتقال الكورونا إلي البشر، الأمر الذي نفته تولين ياسين في لقاء متلفز لها.

وأضافت تولين أنه يمكن حماية قططنا من هذا المرض عن طريق تطعيمات القطط، ونفت امكانية اننقاله للشرق الأوسط، وأكدت أن له علاج ولا داعي للخوف.