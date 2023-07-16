اشتعل الجدال والمشاحنات بين جمهوريي النادي الأهلي ونادي النصر بسبب صفقة اللاعب ساديو ماني المرتقبة.

وقال الشاعر وعضو ذهبي بالنصر طلال عبدالله الرشيد، تفاعلًا مع ما يتم تداوله بشأن اللاعب: “والله العظيم وشوفوني أحلف أن النصر طالب ماني ورافع اسمه في بداية طلب الاسماء المقترحه من الاندية لضمهم ووقتها لم يكن يعلم نادي عن النادي الآخر”.

وأضاف: “وقد يكون الاهلي ايضاً طلب اللاعب وهذه المعلومه لا استطيع ان اؤكدها او انفيها لعدم علمي فيها، لكن هذا يؤكد ان النصر لم يدخل على الاهلي.. المنطق يقول بحكم العلاقة المميزة بين الناديين أن جماهير الطرفين يقولون صحتين وتستاهل للي ياخذه”.

وتابع: “للعلم فقط فرمينيو لدي النصر (موافقه خطيه) من اللاعب قبل ان يفكر فيه الأهلي ماقومنا الدنيا لأننا كنا نعتبر ان اللي يروح للاهلي كنه عندنا.. واسأل الله ان يهدي الجميع ويصلح الحال”.

ومن جانبه، أكد الصحفي الأهلاوي حسن عبدالقادر، أن: “للتوضيح فقط . اقسم بالله اني صادق معكم . ماني اذا لم يحضر للأهلي فلن يذهب لفريق غيره في المملكة.. بقية أمور النادي مفرحة جدا وتحتاج بعض الوقت.. اعضاء الصندوق في إدارة شركة الأهلي نعمة كبيرة للنادي.. تذكروا كلامي وحاسبوني عليه”.