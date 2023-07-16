استقبل مطار طرابزون في شمال تركيا، اليوم الأحد فقط، 13 رحلة قادمة من المملكة؛ برحلات من أربع مدن سعودية هي: الدمام، جدة، الرياض، بريدة.

ويستقبل مطار طرابزون يوميًا رحلات قادمة من السعودية والسعة المقعدية للطائرات تصل لـ 186 مقعد؛ حيث هناك مستثمرون سعوديون يستثمرون بالرحلات الجوية وبالشقق السياحية.

وكان مطار صبيحة في اسطنبول قد شهد تكدسا كبيرا للمسافرين، ما تسبب في فوضى بالمكان؛ حيث ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها المطار حالة من الفوضى، فقبل أيام قام أحد المسافرين باقتحام أرض المطار للحاق بالطائرة بعد تأخره.

وتشهد تركيا خلال هذه الأيام توافد العديد من الخليجيين خلال إجازة الصيف هربا من الأجواء الحارة إلى الأجواء المعتدلة.

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