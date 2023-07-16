صرح البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال بأنه كان سببا في انتقال التركي اردا جولر إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال جيسوس: “إن جولر نفسه يعرفه أن انتقاله إلى صفوف ريال مدريد كان بسببه”، مشير إلى أن اللاعب التركي سنحت له الفرصة خلال تواجده كمدرب لفنربخشة قبل أن يظهر قدراته بشكل جيد.

وأوضح أنه كان يمنح جولر الوقت الكافي في المباريات المناسبة وفي الوقت المناسب، مؤكدا سعادته كونه كان سببا في تعليمه كيفية لعب كرة القدم بشكل صحيح.

وكان جيسوس تولى تدريب فنربخشة التركي، في الموسم الماضي.