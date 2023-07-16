أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” ممثلة في شركة حلول المياه الناشئة “Al Miyah Solutions”؛ التوصل لتقنية جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحاويات.

وجاء ذلك من خلال أبحاثٍ علمية طورتها واختبرتها في منشأة شركة المياه الوطنية “NWC” في مدينة رابغ.

وأوضحت أن هذه التقنية المتطورة هي ثمرة 5 سنوات من البحث الذي أجراه فريق “كاوست”، ويتناول قضايا تأمين المياه النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي على النحو المنصوص عليه في رؤية المملكة 2030.

كما تعد التقنية المعالجة بالتحبيب الهوائي والحمأة النشطة وأغشية الترشيح بالجاذبية “AGS-GDM”، وهي عبارة عن نظام حاويات ينتج 100 متر مكعب من المياه النظيفة، تخدم ما يصل إلى 1500 شخص يوميًا، وتتميز هذه التقنية بصغر بصمتها المكانية وانخفاض تكلفتها التشغيلية مقارنة مع أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي التقليدية، كما أنها متنقلة، وصغيرة الحجم، ومقسمة لوحدات، وسهلة التوصيل والتشغيل، ويمكن أيضًا توسيع نطاقها وطاقتها الاستيعابية.

ويؤكد نجاح تجربة هذه التقنية الجديدة على أرض الواقع تميز شركة حلول المياه وجهودها الكبيرة لتحقيق استدامة المياه في المملكة العربية السعودية.

وأوضح نائب الرئيس للابتكار في “كاوست” الدكتور كيفن كولين, أن هذه التقنية بدأت من التجارب في المختبرات، مرورًا بتشغيل مرفق تجريبي متكامل, وأثبت مرفق معالجة مياه الصرف الصحي جدوى أبحاث الجامعة؛ حيث يظهر اليوم تشغيل محطة لا مركزية لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها بالكامل في المملكة, مؤكدًا أنها ستكون ذات تأثير كبير على تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي.