انتشر فيديو للاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو وهو يحتسي القهوة في إحدي الأماكن، وجاء حشود من الناس حوله لالتقاط الصور معه.

وظل يمازح كل من يأتي للتصوير بجانبه، وقال: ربما يتساءلون لو أنني بكل هذا اللطف في جميع الأحوال.

والتقط صورا مع العديد من الأشخاص وسأل بائعتي متجر عطور إن كان لديهم العطر الخاص به، فأجابا بلا، ومازحهم أنه يجب عليه التحدث مع الموردين وأن هذا استهتار.

وبعد أن حظي بجلسة التصوير مع الجميع، قرر المغادرة، وعلي ما يبدو فإن الفيديو المنتشر ليس في المملكة ولكنه في بلد أجنبي.