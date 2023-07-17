أمسك شاب يدعى ابن فاران بثعبان ضخم وقام بإطلاقه في بني مالك بالطائف، مؤكدًا أن ليس به ضرر على البيئة .

وظهر ابن فاران وهو يمسك بالثعبان من دون خوف ويقول:” لقينا الثعبان هذا، وكثير من الناس تلاقيه وتنخدع فيه وتذبحه.”

الشاب الذي أمسك بالثعبان وأكد على أنه ليس به ضرر على البيئة أوضح أنه عثر على الثعبان الصخري الغير سام في منتزه وكان قريب من الماء والأطفال فأخذه خوفًا عليهم لمكان آمن ليطلقه في الطبيعة.

وجاء فاران وهو يمسك بالثعبان الصخري ويطلقه في بني مالك بالطائف، مُشيرًا إلى أهميته في التوازن البيئي .

ويعرف الثعبان الصخري بأنه ثعبان سريع الحركه ،غير سام، ذا جسم اسطواني يصل طوله 100سم و أكثر، الرأس محاذي للعنق و الجسم ، ولونه الأساسي بُنِّيّ فاتح أو أخضر رمادي ، له خطوط أفقية على الظهر و عند العينين، إلى جانب ذيل طويل‏ وعينان كبيرتان نسبيًا ويتغذى بشكل أساسي على السحالي والثدييات والقوارض الصغيرة.