أعلنت جامعة الحدود الشمالية ‏اليوم الأثنين، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الصحية.

وترغب الجامعة بشغل الوظائف بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية، مشيرة إلى استمرار التقديم 7 أيام.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة ، وأن يكون حاصلًا على شهادة التصنيف المهني ،بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وتشمل الوظائف الصحية الشاغرة طبيباً مقيماً ، وطبيباً استشارياً، وطبيباً نائباً، وأخصائي تمريض ممارساً.

التقديم هنا