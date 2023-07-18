رفض طارق السيد، والد ريم طارق طليقة المغني المصري حسن شاكوش، عن التصريح بخصوص سبب طلاق ابنته، منعا للفضيحة.

وعلق والد ريم على ما تم تداوله بخصوص مطالبته بـ 5 ملايين جنيها من شاكوش، قائلا: ” طب أنا أديله 5 ملايين جنيه بس يرجع لي بنتي زي ما أخدها -بكرا-، واللي عندنا مش هنطلعه لأننا ناس عندها أخلاق.. هنستر عليك ومش هنتكلم في أي حاجة”.

وأكد والد ريم طارق أن ابنته تعرضت للظلم في أزمتها مع حسن شاكوش، قائلا: “في بداية الأزمة كان يصلني تهديدات كثيرة، واستنجدت وقلت إن حسن شاكوش بيهددني وإنه فوق القانون”.

وأضاف: “بنتي مش هينفع تقول ايه سبب الانفصال، لأننا اتربينا على إننا نفضح ستر حد”، مستكملا: “أوجه له رسالة، تزوجت من ابنتي وفرحت بك، وكانت متعززة وعايشة في بيتي، ورجعتها لي جثة مهلهلة مطعون في كرامتها وقلبها، الله يسامحك”.

وتابع: “أطلب من أي طرف في مصر أو جهة حكومية بأن تقف معنا، الحرب استنزفت كل قوانا لكننا مستمرون، يهدوننا وبيشتمونا وبينشروا صور مفبركة”.

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