أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل في أحدث ظهور، بملابس مكشوفة من على أحد الشواطئ خلال قضائها العطلة الصيفية، وسط انتقادات متابعيها.

وشاركت شمس، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطعا مصورا ثابتا ظهرت خلاله وهي تستجم على الشاطئ وترتدي ملابس البحر “مايوه” وتغطي بمنشفة كبيرة جزءا من جسدها، في إطلالة جريئة وجذابة، بدت فيها وهي مضطربة.

ويعد آخر أعمال شمس الكويتية مسلسل “سره الباتع”، وهو دراما عصرية تاريخية تدور أحداثها بين زمنين، العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.