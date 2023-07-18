روى صاحب صهريج الماء، عياد الغيثي، تفاصيل إخماده حريق سيارة في حائل، قبل وصول الدفاع المدني.

وقال الغيثي في تصريحات تلفزيونية: “كنت ماشي بطريقي وشفت الدخان فوق الأعمدة تقريبا مسافة حوالي 2 كيلو”.

وأضاف: “دورية الأمن كانوا موجودين بالموقع والحمد لله طفينا الحريق قبل وصول الدفاع المدني”، مشيرا إلى أنه لديه خبرة في إخماد الحرائق وهذه ليست التجربة الأولى حيث قام بإخماد 4 حرائق مماثلة في وقت سابق.

وكانت “صدى” قد نشرت في وقت سابق لحظة إخماد المواطن الغيثي للحريق فيما شكره المارة على جهوده.

فيديو | بعد إخماده لـ 4 حوادث حريق..

صاحب صهريج الماء عياد الغيثي يخمد حريق سيارة قبل وصول الدفاع المدني في حائل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/ODRv7aM3TH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 18, 2023

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