حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من المشي ليلا أو نهارا الفترة القادمة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال النمر: “لا أنصح بالمشي هذه الأيام ليلاً أو نهاراً لأن درجة الحرارة لاتقل عن ٤٥ بحالٍ من الأحوال وقد تحدث ضربة الشمس ليلاً بسبب الاجهاد الحراري”.

وأضاف: “وتستطيع ممارسة الرياضة في درجة حرارة ٢٥ درجة مئوية ( غرف مكيفة،مولات،نوادي..الخ”.

وتابع: “كلما ارتفعت درجة الحرارة 1 درجة مئوية زادت نبضات القلب 10 نبضات في الدقيقة فاجتنب المشي تحت الشمس هذه الأيام”.

يذكر أن المملكة سجلت الثلاثاء درجات حرارة قياسية حيث كسرت حاجز المعدل بـ 51ْ درجة في الظل والدمام بـ 50ْ درجة.