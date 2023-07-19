كشف المنتج الفني أحمد الزواوي، أنه لجأ إلى علم الفلك لإيذاء الفنانة المصرية فيفي عبده التي اشتكت من تدهور حالتها الصحية مؤخراً، بسبب خلافات مادية معلقة بينهما.

وأوضح الزواوي إنه لم يلجأ إلى السحر بمفهومه المتعارف عليه، ولكنه لجأ لعلم الفلك ليأخذ حقه من فيفي عبده، وفقا لما ذكره في تصريحات لبرنامج حضرة المواطن مع الإعلامي سيد علي.

وأضاف الزواوي أنه أعطي فيفي عبده مبلغ 60 ألف جنيه عام 2017 كعربون تعاقد على فيلم لم يتم إنتاجه، وحاول استرداد المبلغ منها بقيمته اليوم، ولكنها رفضت “والمبلغ مش هيفرق معاها في حاجة”.

وأشار أنه لجأ إلى نقابة المهن التمثيلية للحصول على حقه المادي، ولكن النقابة فتحت تحقيقا معه ولم تفلح في التحقيق معها بأي شكل، مضيفا بأنه عجزت عن أخذ حقه بالقانون فلجأ إلى الفلك.

