ظهر رجال أمن الحرم المكي في مشهد تقشعر له الأبدان يصطفون في صحن الطواف فور وصول كسوة الكعبة المشرفة لموقعها تمهيدًا لإنهاء عملية تغيير الثوب القديم، جريًا على العادة السنوية.

وجاء الرجال الذي تغنى بهم العالم لتواضعهم ومساعدتهم المستمرة للحجاج في موسم الحج، وهم يقفون أمام الكعبة المشرفة يد واحدة وظهرًا خلف ظهر .

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، قد بدأت فك المذهبات استعداداً لإنزال الثوب القديم، وإكساء الكعبة بثوبها الجديد.

ويشرف فريق مختص مدرب ومؤهل علمياً وعملياً على أعمال الفك ومراحل تبديل ثوب الكعبة الأساسية المتمثلة في رفع الثوب القديم، ونزع المذهبات، واستبدال الثوب القديم بالجديد، وأخيراً إسدال الكسوة.

ويبلغ عدد مذهبات كسوة الكعبة المشرفة 53 قطعة مذهبة منها 16 قطعة للحزام، و 7 قطع تحت الحزام، و 4 صمديات، و 17 قنديلا، و 5 قطع لستارة الباب، وقطعة للركن اليماني، و 2 كينار، وحلية الميزاب.