قدم مختص بالسيارات عدة نصائح قبل الإقبال على شراء السيارات المستعملة لتجنب الأخطاء الشائعة.

وقال المختص كريم :” قبل أن تشتري السيارة وخاصة المستعملة منها يجب أن تختار صح من البداية حتى لا تتفاجئ فيما بعد وعلى المدى البعيد وعليه يجب أن تدرس السوق بشكل جيد”.

وأضاف ” عند شراء سيارة الوكالة تأكد من عقد الصيانة وأسعارها حتى لا تتورط حينما ينتهي العقد”.