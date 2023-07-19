قدم مختص بالسيارات عدة نصائح قبل الإقبال على شراء السيارات المستعملة لتجنب الأخطاء الشائعة.
وقال المختص كريم :” قبل أن تشتري السيارة وخاصة المستعملة منها يجب أن تختار صح من البداية حتى لا تتفاجئ فيما بعد وعلى المدى البعيد وعليه يجب أن تدرس السوق بشكل جيد”.
وأضاف ” عند شراء سيارة الوكالة تأكد من عقد الصيانة وأسعارها حتى لا تتورط حينما ينتهي العقد”.
قبل أن تشتري سيارة مستعملة.. تجنب هذه الأخطاء الشائعة!#صباح_العربية
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— برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) July 19, 2023
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