أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني،امس الأربعاء ، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لـ Google Chrome .
وأفاد المركز، بأن Google أصدر عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows.
وأشار إلى أن الثغرات المكتشفة تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
1: ثغرة (Use-after-Free) إعادة استخدام الذاكرة .
2: وصول غير مصرح به للذاكرة out of Bounds Memory Access.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (115.0.5790.98/99) لنظام التشغيل Windows (115.0.5790.98) لأنظمة التشغيل Mac و Linux.
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