أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني،امس الأربعاء ، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لـ Google Chrome .

وأفاد المركز، بأن Google أصدر عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows.

وأشار إلى أن الثغرات المكتشفة تمكن المهاجم من استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

1: ثغرة (Use-after-Free) إعادة استخدام الذاكرة .

2: وصول غير مصرح به للذاكرة out of Bounds Memory Access.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة (115.0.5790.98/99) لنظام التشغيل Windows (115.0.5790.98) لأنظمة التشغيل Mac و Linux.