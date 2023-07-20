يتزايد الإقبال على القاعات الرياضية خلال فصل الصيف وذلك للهروب من الطقس الحار والشمس الشديدة، لكن ارتكاب البعض للأخطاء في استعمال الآلات والتجهيزات يعرضهم لمخاطر صحية كبيرة.

وعلى الرغم من الفوائد الصحية التي تقدمها الرياضة إلا أن عدم الوعي بطرق استعمال الآلات الرياضية، مثل أجهزة رفع الأثقال أو آلات تدريبات ألعاب القوى، يتسبب في إجهاد العضلات والمفاصل ويحدث متاعب صحية كبيرة.

وأكد الدكتور فرحات فضلون أخصائي الطب الرياضي، في تصريحات، أن المخاطر التي يتعرض لها مرتادو قاعات الرياضية كبيرة ومتعددة، خاصة إذا لم يلتزموا بقواعد التدريب الرياضي والإلمام بكيفية الاستعمال الصحيح للآلات.

وأوضح أنه من أبرز هذه المخاطر المخاطر:

– حدوث تشنجات عضلية.

– التآكل في الغضروف والتهابات في الأوتار والأربطة.

– الإرهاق والتعب مما يتسبب في ضعف جهاز المناعة.

– الإصابة باضطرابات النوم.

– مشكلات في العضلات تتعلق بفرط استخدام عضلات ومفاصل معينة من الجسم.

– الإصابة بالجفاف.

– رفع فرص الإصابة بمرض هشاشة العظام.

– ارتفاع ضغط الدم والشعور بألم في الرأس.

– إجهاد عضلات القلب والتعرض لمشاكل خطيرة مثل توقف القلب واضطرابات نبض القلب.

ونوه فضلون إلى أهمية اتباع بعض النصائح الإرشادية خلال ممارسة الرياضة في “الجيم”، وخاصة بالنسبة للأشخاص الجدد، الذين لا يملكون فكرة كاملة وشاملة عن كيفية استعمال الآلات والتجهيزات.