يتنافس ناديا الهلال والنصر، بقوة على ضم البرازيلي روجر غيديس، جناح كورينثيانز البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة ”غلوبو“ البرازيلية علي تلقي نادي كورينثيانز عروضًا من الهلال و النصر للتعاقد مع روجر غيديس .

كما قال الصحفي الإيطالي ”فابريزيو رومانو“، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هناك اهتمامًا جادًا من أندية الدوري السعودي بضم غيديس، مشيرًا إلى وجود منافسة قوية بين الثنائي الهلال والنصر للحصول على خدمات اللاعب .

ويُذكر أن المهاجم البرازيلي، صاحب ال26 عامًا، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي كورينثيانز، منذ صيف 2021؛ وسجل معه 43 هدفًا وصنع 9 أهداف، خلال 123 مباراة رسمية ، كما أنه يرتبط بعقد مع فريقه الحالي حتي أغسطس 2025 .