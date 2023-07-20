أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، عن مزايا تأشيرة الزيارة الشخصية التي يمكن من خلالها للمواطنين دعوة أصدقائهم إلى المملكة لأداء العمرة بتأشيرة الزيارة الشخصية.

والتأشيرة يمكن إصدارها لسفرة واحدة أو عدة سفرات، وأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، ويمكن التقديم عليها عبر منصة التأشيرات بوزارة الخارجية.

كما أن الرحلات السياحية لكافة مناطق ومدن المملكة، وزيارة المواقع التاريخية والوجهات الإثرائية في مختلف مدن المملكة.

وقد تمتد صلاحية التأشيرة الشخصية ذات السفرة الواحدة، إلى 90 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا، بينما تمتد صلاحية التأشيرة الشخصية متعددة السفرات إلى 365 يومًا بمدة إقامة 90 يومًا.