صممت عباءة حرارية جديدة؛ حيث تعد بجعل البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية تدوم لفترة أطول.

وابتكر العباءة باحثون من جامعة شنغهاي جياو تونغ، وهي مصممة للحفاظ على السيارات الكهربائية باردة في الصيف ودافئة في الشتاء، وتجدر الإشارة إلى أن العباءة تقوم بوظيفتها دون الحاجة إلى أي مدخلات طاقة خارجية.

وصرح دكتور كيهانغ كوي، كبير الباحثين في الدراسة، إن “العباءة الحرارية مثل أغطية المركبات والمباني والمركبات الفضائية أو حتى الموائل خارج كوكب الأرض للحفاظ على البرودة في الصيف والدفء في الشتاء”.

ويتأثر أداء السيارات الكهربائية في البرودة الشديدة، لأن البطاريات تعمل بكفاءة أقل عندما تنخفض درجات الحرارة إلى صفر وما دون الصفر درجة مئوية.