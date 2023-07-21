أكد الباحث المتخصص في علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، أن تناول وجبة الإفطار ليست ضرورة إلا إذا استيقظ الشخص جائع .

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على تويتر:” نحتاج وبشدة لتغيير مفاهيم الأكل وأوقاته، التزم باستهلاك الغذاء والسعرات الحرارية التي تناولتها أولاً، ثم اعطي جسمك فرصة التخلص من بقاياه، بشرب ماء كافي ثم تأكل.”

وأضاف:” إذا أنت لاتشعر بالجوع فلا يلزم الإفطار، نحن قوم لا نأكل حتى نجو، وإذا أكلنا لا نشبع؛ أي لا تبالغ بكمية الأكل لحد الشبع.”

وأوضح أن بعض المفاهيم الخاطئة تشدد على تناول طعام الإفطار وهذا ليس ضروريًا إلا إذا كان الشخص جائع وبشدة؛ فيتناول الطعام قبل أي عمل .”