من المعروف أن العديد من النساء يتناولون حبوب منع الحمل، كواحدة من ضمن الطرق التي يتم بها تنظيم النسل، ولكن من الممكن أن تزيد من اخطار الاصابة بالاكتئاب.

فحسب صحيفة اكسبريس البريطانية فإن دراسة تؤكد أن نسبة الاصابة بالاكتئاب نتيجة لهذه الحبوب يصل الي ٩٢٪ خلال اول عامين من التناول.

وقارن الباحثين بين الوقت الذي أخذت فيه السيدات تلك الحبوب وبين تشخيصهن بالاكتئاب لأول مرة، وكانت طريقة منع الحمل التي تمت دراستها في البحث عبارة عن حبوب منع الحمل المركبة، والتي تحتوي على الإستروجين والبروجستيرون، والتي تصف هرمونًا اصطناعيًا يشبه هرمون البروجسترون، بالإضافة إلى أن هرمون البروجسترون يمنع الإباضة ويعزز مخاط عنق الرحم لمنع دخول الحيوانات المنوية إلى الرحم، بينما يخفف هرمون الاستروجين من بطانة الرحم لعرقلة البويضة المخصبة.