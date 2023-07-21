كشف التحقيقات التي أجريت مع البلوجر المصرية سلمي الشيمي عن تفاصيل جديدة بشأن القضية التي أتهمت فيها بنشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال نشر فيديوهات بملابس عارية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت التحقيقات ظهور فيديوهات جديدة للمتهمة وهي تنام على سرير بملابس عارية وتؤدي حركات وإيماءات مثيرة للغرائز.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، وأحالتها إلى المحكمة الجنائية، التي قضت بحبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه؛ حيث استأنفت المتهمة على الحكم وقضت المحكمة بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم الصادر وإحالتها للمحكمة الاقتصادية.

يذكر أن “الشيمي” نفت التهم التي أسندت إليها، مضيفة أنها نشرت صور متعلقة بعملها في الموضة والأزياء، وأن الفيديوهات العارية لها كانت مجرد مزحة.

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