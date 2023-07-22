نجح فريق طبي متخصص في طب وجراحة العيون بمستشفى أحد بالمدينة المنورة من إجراء عملية ناجحة لمريض سوداني ، في العقد الرابع من العمر .

وكشف تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض وصل إلى طوارئ مستشفى أحد وهو يعاني من فقدان مفاجئ للإبصار في عينه اليسرى، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ، تبين وجود اعتلال شبكية سكري متقدم نتج عنه انفصال في شبكية العين اليسرى وتليفات سطح الشبكية مع نزيف حاد أصاب مركز إبصار الشبكية.

وعلى الفور تم إجراء العملية ، بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة ، وإزالة جميع التليُّفات المسببة لانفصال الشبكية وإرجاعها لوضعها الطبيعي، بالإضافة إلى إزالة نزيف مركز الإبصار، وعلاج كامل الشبكية بالليزر, وتكللت العملية بالنجاح واستعاد المريض بصره وغادر المستشفى بصحة جيدة .