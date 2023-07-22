أكدت الحكومة الهندية أكبر مصدر للأرز في العالم، على منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي “بمفعول فوري”، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وأوضحت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان نشر مساء الخميس إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و”التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية”.

وأشارت إلى أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، فيما كانت الهند قد منعت تصدير الأرز في سبتمبر 2022 بعد جفاف كبير في مناطقها الرئيسية المنتجة للأرز، وشمل المنع صادرات الأرز المكسور الرخيص.

وفرضت الهند ضريبة بنسبة عشرين بالمئة على صادرات الأرز عالي الجودة، بينما ارتفعت الأسعار الدولية للأرز وهو عنصر أساسي رئيسي في العالم، بشكل حاد بسبب جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا وتأثير ظاهرة النينيو المناخية على غلات الأرز.