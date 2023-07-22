يحاول سان جيرمان بدء معركة جديدة بأسلحة مختلفة مع مبابي حتي يرضخ لقرارته، بدايتها حرمان الفريق له من الذهاب معهم في جولته الآسيوية، وهذه المحاولة من أجل الضغط علي اللاعب حتي يقوم بتمديد عقدة قبل انتهاؤه في ٢٠٢٤.

يذكر أن بعد هذا التاريخ يمكن لمبابي أن يرحل مجانا إلي ريال مدريد وهو وجهته المفضلة، وكان رئيس النادي ناصر الخليفي واضحا حين قال: لا نريد مغادرة مبابي، ولكن ان غادر فلن يكون مجانا.

وأكد مصدر في سان جيرمان أن الفريق تلقي عرضا قويا من فريق سعودي بقيمة ٣٠٠ مليون يورو، وذلك بغية التخلي عن مبابي، ولكن يبدو أن الأخير لا يفضل هذا الانتقال، وأنه لا يريد الرحيل إلا إلي ريال مدريد.

وكتب سان جيرمان رسالة إلى لاعبه جاء فيها: “لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك” مناشدًا إياه بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم، وأضاف سان جيرمان في رسالته: “هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي”.