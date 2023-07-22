أصدرت محكمة مصرية اليوم السبت، قرارا برفض طعن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المعزول، وتغريمه مبلغا مساويا لقيمة الغرامة المحكوم عليه بها وذلك بخصوص الأحكام الصادرة ضده لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري.

وكانت المحكمة قضت بتغريم مرتضى منصور 12 ألف جنيه، وإلزامه بدفع تعويض 15 ألف جنيه، عن كل قضية في عدد 6 قضايا مقامة ضده لاتهامه بارتكاب جرائم السب والقذف، وخدش الحياء العام.

وتشمل الأحكام أيضا سب محمد عثمان، محامي الخطيب والمستشار القانوني للنادي الأهلي، ومايسة محمود حمدي، وشقيقتها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ “سيدة نادي الزمالك”.

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