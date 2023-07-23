أكد الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتويتر، أنه يعتزم تغيير شعار منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقال إيلون ماسك في تغريدة على “تويتر”: “سنودع قريبا العلامة التجارية لتويتر، وتدريجيا كل الطيور”، مضيفًا أنه “إذا نُشر شعار يتمتع بقدر كاف من الجودة الليلة، سنطلقه حول العالم غدا”.

ولم يكشف ماسك عن أي تفاصيل أخرى عن الشعار الجديد، لكن من المتوقع أنه سيكون أكثر بساطة وأقل تعقيدا من الشعار الحالي؛ حيث يعتبر تغيير شعار تويتر أحد التغييرات العديدة التي خطط لها ماسك منذ استحواذه على الشركة في أكتوبر الماضي.