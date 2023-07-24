هطول أمطار غزيرة جدا أدي لحدوث فيضانات شديدة في مدينة نوفا سكوشا الكندية، أدت تلك الفيضانات إلي حدوث أضرار بالغة بالطرق والجسور والمباني.

وخرج مركب مطاطي في رحلة بحث للعثور علي أربع مفقودين، جراء تلك الفيضانات العارمة، ومن بين المفقودين طفلان.

تحولت الطرق إلي بحيرات، وتم جرف العديد من البيوت، وغرق الكثير من المركبات.