تمكن فريق طبي في مستشفى أبها الخاص العالمي برئاسة الدكتور حسن الزهراني عضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الملك خالد واستشاري الجراحة العامة وجراحة الغدد الصماء الدكتور من إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر 48 عاماً، والذي كان يعاني من آلام مبرحة في العظام أدت إلى ضعف حركته وملازمة الكرسي المتحرك.

وشارك في الإشراف على الحالة فريق طبي مكون من استشاريين واختصاصيين على أعلى مستوي، حيث نجح الفريق الطبي في إنهاء معاناة مريض بعد فشل محاولات جراحية سابقة في أحد المدن المجاورة.

من جانبه أكد الدكتور حسن الزهراني على أن معاناة المريض كانت بسبب ارتفاع مفرط في هرمون الغدد جار الدرقية مما سبب له آلام مبرحة ،وهشاشة العظام ، مضيفاً : بعد إجراء كافة الفحوصات اللازمة، ودراسة تقارير الاجراءات الجراحية السابقة، وكذلك تحليل الأنسجة حيث تم إعادة عمل الاجراء الجراحي ،واستكشاف منطقة الجراحة السابقة والقيام بعد توفيق الله باستئصال شبه كامل للغدد جارات الدرقية ، والذي نتج عن ذلك إعادة لمستوى الهرمون في الدم للمستوى المناسب .

وخضع المريض في العناية المركزة لمتابعة لصيقة لمستوى الكالسيوم في الدم وخرج من المستشفى في اليوم الثالث من الاجراء الجراحي وهو بخير وصحة وعافية .

أشار الزهراني إلي اعتلال الغدد جارات الدرقية يعتبر من المشاكل الصحية الشائعة عند مرضى الفشل الكلوي المزمن.

ويُذكر أن مستشفى أبها الخاص دائما ما تذخر بكفاءات طبية ذات خبرات عالمية تستطيع إجراء مثل هذا النوع من الجراحات النادرة والمعقدة والدقيقة في كافة التخصصات الطبية والجراحية .