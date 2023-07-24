تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫17409 مقابل الريال الواحد 0٫23957

الدولار: 3٫75115 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73953

دينار أردني: 5٫29008 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي: 12٫22663 مقابل الريال الواحد 0٫08186

الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064

الدرهم المغربي:0٫38751 مقابل الريال الواحد 2٫58314

الجنيه المصري: 0٫12182 مقابل الريال الواحد 8٫20860