تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫17409 مقابل الريال الواحد 0٫23957
الدولار: 3٫75115 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97914
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73953
دينار أردني: 5٫29008 مقابل الريال الواحد 0٫18904
دينار كويتي: 12٫22663 مقابل الريال الواحد 0٫08186
الريال القطري:1٫03025 مقابل الريال الواحد 0٫97064
الدرهم المغربي:0٫38751 مقابل الريال الواحد 2٫58314
الجنيه المصري: 0٫12182 مقابل الريال الواحد 8٫20860
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