قدم السائح الأمريكي جيفن إلى المملكة ليستمتع بأجوائها؛ حيث ظهر وهو يتذوق حليب “النياق” ويستمتع بشواطئ جدة.

وقال جيفن، عبر قناة “العربية” أنه تعرف على المملكة من خلال صديقه، لافتًا إلى أنه زار جدة ويريد الذهاب إلى الرياض، مؤكدًا أنه أحب كل شيء في المملكة.

وأضاف: “الناس هنا رائعون والأكل رائع وأتمنى أن يرى كل الناس هذا البلد الجميل.. وأنا متشوق لرؤية المدن الأخرى”.